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«Хезболла» выпустила по Израилю более ста снарядов за сутки

ЦАХАЛ: около 115 снарядов выпустила «Хезболла» по Израилю за сутки

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Amir Cohen/Reuters

Ливанская радикальная группировка «Хезболла» осуществила запуск примерно 115 снарядов в сторону Израиля за последние сутки. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) через свой Telegram-канал.

«На 23:30 понедельника, 14 октября, зарегистрировано около 115 снарядов, выпущенных террористической организацией «Хезболла», которые достигли израильской территории», — говорится в официальном заявлении.

ЦАХАЛ подчеркнул, что продолжит свои усилия по защите Израиля и его граждан от угроз, исходящих от «Хезболлы».

В ночь на 15 октября «Хезболла» сообщила о нанесении ракетных ударов по скоплению военных ЦАХАЛ на юге Ливана и на севере Израиля. Отряды группировки поразили израильский военный объект возле границы с Ливаном. Израильские военнослужащие также попали под обстрел на ливанской территории в районе населенного пункта Халет-Варда и «ферм Шебаа».

14 октября «Хезболла» заявляла об ударе по базе ВМС Израиля на северо-западе города Хайфы.

Ранее израильские военные нашли в Ливане огромный 800-метровый бункер с оружием.

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