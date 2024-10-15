Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль сообщил США о возможных ударах по иранским военным целям

WP: Нетаньяху предупредил Байдена о возможных ударах по военным целям в Иране

close
JINI/Global Look Press

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил Белому дому, что намерен нанести удары не по ядерным или нефтяным объектам Ирана, а по военным целям. Об этом со ссылкой на два хорошо информированных источника сообщает газета Washington Post (WP).

По имеющимся сведениям, 9 октября Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом сообщил, что хочет выбрать в качестве цели иранскую военную инфраструктуру. По мнению WP, такое заявление премьер-министра говорит о том, что со стороны Израиля может последовать более ограниченный ответный удар, который не приведет к развязыванию широкомасштабной войны в регионе.

В статье подчеркивается, что в Белом доме с облегчением восприняли более умеренный, чем раньше, план Нетаньяху. В случае удара Израиля по иранским нефтяным объектам в Иране стоимость энергоносителей может резко вырасти, а атака на ядерную инфраструктуру Ирана повысит риск того, что Вашингтон окажется в большей степени втянут в происходящие события.

По данным газеты, израильский удар Израиля по военным целям в Иране, скорее всего, произойдет до президентских выборов в США 5 ноября.

14 октября сообщалось, что Иран через третью страну передал США, что не станет отвечать в случае ограниченной израильской атаки по определенным целям.

Ранее Иран заявил, что готов к войне.

Все новости на тему:
Конфликт Ирана и Израиля
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами