Израиль сообщил США о возможных ударах по иранским военным целям

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил Белому дому, что намерен нанести удары не по ядерным или нефтяным объектам Ирана, а по военным целям. Об этом со ссылкой на два хорошо информированных источника сообщает газета Washington Post (WP).

По имеющимся сведениям, 9 октября Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом сообщил, что хочет выбрать в качестве цели иранскую военную инфраструктуру. По мнению WP, такое заявление премьер-министра говорит о том, что со стороны Израиля может последовать более ограниченный ответный удар, который не приведет к развязыванию широкомасштабной войны в регионе.

В статье подчеркивается, что в Белом доме с облегчением восприняли более умеренный, чем раньше, план Нетаньяху. В случае удара Израиля по иранским нефтяным объектам в Иране стоимость энергоносителей может резко вырасти, а атака на ядерную инфраструктуру Ирана повысит риск того, что Вашингтон окажется в большей степени втянут в происходящие события.

По данным газеты, израильский удар Израиля по военным целям в Иране, скорее всего, произойдет до президентских выборов в США 5 ноября.

14 октября сообщалось, что Иран через третью страну передал США, что не станет отвечать в случае ограниченной израильской атаки по определенным целям.

Ранее Иран заявил, что готов к войне.