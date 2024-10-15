В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал грузовик

В Белгородской области беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал грузовой автомобиль, водитель получил травмы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ВСУ в очередной раз атаковали Белгородский район. Ранен один мирный житель. На повороте к хутору Церковный грузовой автомобиль подвергся атаке беспилотника», — проинформировал он.

Пострадавшего водителя отправили в городскую больницу. Он получил множественные тяжелые осколочные ранения ног, отметил Гладков.

Кроме того, бойцы украинской армии обстреляли село Красный Октябрь. По предварительным данным, в частном доме выбило окно, посекло забор, восемь автомобилей получили повреждения, продолжил глава региона.

Гладков уточнил, что сведения о последствиях атак ВСУ еще уточняются, в светлое время администрация займется обходом.

Кроме того, в Белгородском районе бойцы ВСУ применили мины «Лепесток», сообщал губернатор. В результате на мине в окрестностях села Красный Октябрь подорвался легковой автомобиль.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.