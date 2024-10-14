Зеленский заявил о миллионе поставленных на фронт беспилотников

Сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют миллион беспилотников, поставленных на фронт за счет госбюджета. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

«На сегодня есть уже миллион дронов, которые были закуплены за государственный счет и поставлены на фронт. И это только то, что делает государство. Есть также поставки от волонтеров, от всех, кто поддерживает», — сказал украинский лидер.

В сентябре Зеленский заявил, что каждая задержка с военными пакетами имеет негативные последствия для Украины на фронте. По его словам, критически необходимо, чтобы военная помощь союзниками не опаздывала, особенно от такого союзника как США.

В августе Зеленский сказал, что российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орлан» являются серьезным вызовом для Украины.

Он также отметил, что ВСУ испытывают нехватку средств, в том числе систем противовоздушной обороны (ПВО), чтобы противостоять российским дронам.

Ранее у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.