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Зеленский заявил о миллионе поставленных на фронт беспилотников

Зеленский: миллион беспилотников были поставлены на фронт для ВСУ

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Inna Varenytsia/REUTERS

Сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют миллион беспилотников, поставленных на фронт за счет госбюджета. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

«На сегодня есть уже миллион дронов, которые были закуплены за государственный счет и поставлены на фронт. И это только то, что делает государство. Есть также поставки от волонтеров, от всех, кто поддерживает», — сказал украинский лидер.

В сентябре Зеленский заявил, что каждая задержка с военными пакетами имеет негативные последствия для Украины на фронте. По его словам, критически необходимо, чтобы военная помощь союзниками не опаздывала, особенно от такого союзника как США.

В августе Зеленский сказал, что российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орлан» являются серьезным вызовом для Украины.

Он также отметил, что ВСУ испытывают нехватку средств, в том числе систем противовоздушной обороны (ПВО), чтобы противостоять российским дронам.

Ранее у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.

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