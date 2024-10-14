В России предрекли ВСУ обвал Запорожского участка фронта

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, член Общественной палаты (ОП) РФ Владимир Рогов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал информацию о том, что Вооруженные силы России заняли новые рубежи в Запорожской области. По его словам, улучшение позиций в Каменском, а также взятие под контроль Левадного и Золотой Нивы открывает для российских войск новые направления для ударов по Гуляйполю — северо-восточное и восточное.

Как считает Рогов, на ситуацию на Запорожском направлении влияет несколько факторов.

«Во-первых, боевой дух российских военных, потому что воюет не оружие, а люди. Во-вторых, авантюра Киева в Курской области. Те подразделения, которое украинское командование бросило туда, могли бы помочь удерживать линию фронта на том или другом участке. А так мы видим, что он плавно осыпается, а это рано или поздно перейдет к обвалу всего фронта», — считает член ОП.

14 октября стало известно, что ВС РФ продвинулись вперед и заняли новые позиции в селе Каменское на левом берегу реки Днепр на Запорожской линии фронта. Уточнялось, что российские бойцы постепенно «выдавливают» Вооруженные силы Украины (ВСУ), принуждая их оттягиваться на северные окраины.

Ранее Рогов сообщил, что солдаты РФ водрузили триколор над окраинами Левадного.