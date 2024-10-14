Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России предрекли ВСУ обвал Запорожского участка фронта

Член ОП Рогов: ВСУ могут не удержать Запорожский участок фронта

close
Stringer/Reuters

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, член Общественной палаты (ОП) РФ Владимир Рогов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал информацию о том, что Вооруженные силы России заняли новые рубежи в Запорожской области. По его словам, улучшение позиций в Каменском, а также взятие под контроль Левадного и Золотой Нивы открывает для российских войск новые направления для ударов по Гуляйполю — северо-восточное и восточное.

Как считает Рогов, на ситуацию на Запорожском направлении влияет несколько факторов.

«Во-первых, боевой дух российских военных, потому что воюет не оружие, а люди. Во-вторых, авантюра Киева в Курской области. Те подразделения, которое украинское командование бросило туда, могли бы помочь удерживать линию фронта на том или другом участке. А так мы видим, что он плавно осыпается, а это рано или поздно перейдет к обвалу всего фронта», — считает член ОП.

14 октября стало известно, что ВС РФ продвинулись вперед и заняли новые позиции в селе Каменское на левом берегу реки Днепр на Запорожской линии фронта. Уточнялось, что российские бойцы постепенно «выдавливают» Вооруженные силы Украины (ВСУ), принуждая их оттягиваться на северные окраины.

Ранее Рогов сообщил, что солдаты РФ водрузили триколор над окраинами Левадного.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами