Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска взяли под контроль село в Запорожской области

МО: российские войска взяли под контроль село Левадное в Запорожской области

close
Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки войск РФ «Восток» взяли под контроль населенный пункт Левадное в Запорожской области и заняли более выгодные рубежи. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

Согласно сообщению ведомства, Вооруженные силы (ВС) РФ также поразили живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад украинских войск и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье Донецкой народной республики (ДНР) и Темировка Запорожской области.

В Минобороны РФ уточнили, что на данном участке Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 120-ти военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, 155 мм самоходные артиллерийские установки «Богдана» и Caesar французского производства.

13 октября сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВСУ потеряли взвод солдат при попытке контратаки в населенном пункте Левадное Запорожской области. По его словам, освобождение населенного пункта Золотая Нива дало российским войскам возможность продвигаться дальше на север, а установление контроля над Левадным открывает путь на запад в сторону Гуляйполя.

Ранее сообщалось, что Украина обсуждает сдачу России своих территорий в обмен на прием в НАТО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами