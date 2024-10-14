Подразделения группировки войск РФ «Восток» взяли под контроль населенный пункт Левадное в Запорожской области и заняли более выгодные рубежи. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

Согласно сообщению ведомства, Вооруженные силы (ВС) РФ также поразили живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад украинских войск и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье Донецкой народной республики (ДНР) и Темировка Запорожской области.

В Минобороны РФ уточнили, что на данном участке Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 120-ти военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, 155 мм самоходные артиллерийские установки «Богдана» и Caesar французского производства.

13 октября сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВСУ потеряли взвод солдат при попытке контратаки в населенном пункте Левадное Запорожской области. По его словам, освобождение населенного пункта Золотая Нива дало российским войскам возможность продвигаться дальше на север, а установление контроля над Левадным открывает путь на запад в сторону Гуляйполя.

Ранее сообщалось, что Украина обсуждает сдачу России своих территорий в обмен на прием в НАТО.