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Армия Израиля зафиксировала запуск снаряда со стороны Ливана

Армия Израиля зафиксировала запуск одного снаряда со стороны Ливана

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Ammar Awad/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск одного снаряда со стороны Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Отмечается, что снаряд был зафиксирован в тот момент, когда в районе Хайфского залива сработала воздушная тревога. Снаряд летел с территории Ливана в сторону израильских поселений и впоследствии упал в открытой местности.

До этого стало известно, что при ударе БПЛА «Хезболлы» по базе на севере Израиля пострадали четверо солдат.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

Ранее миротворцы ООН заявили о вторжении израильских танков на их базу в Ливане.

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