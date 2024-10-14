Москалькова посетила украинских военнопленных в России

На территории России оказались более 2 тысяч украинских военнослужащих. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в интервью Aif.ru.

По ее словам, эти солдаты находятся в закрытых учреждениях на российской территории, их посетили правозащитники. Аналогичные визиты были совершены в отношении российских военнопленных на украинской стороне, добавила Москалькова.

Она подчеркнула, что, согласно договоренности между российскими и украинскими омбудсменами, на взаимной основе родственникам передаются письма от попавших в плен бойцов. Так, Москалькова заявила о готовности передать 300 писем от украинских солдат.

На прошлой неделе военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что многие бывшие военнослужащие ВСУ отказываются быть обменянными назад на Украину, так как их снова направляют в зону боевых действий с Россией, они просят предоставить им российский паспорт.

Ранее в СПЧ захотели запретить участие наемников ВСУ в обменах пленными.