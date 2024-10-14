Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москалькова посетила украинских военнопленных в России

Москалькова сообщила о посещении более чем 2 тысяч украинских военнопленных в РФ

close
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

На территории России оказались более 2 тысяч украинских военнослужащих. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в интервью Aif.ru.

По ее словам, эти солдаты находятся в закрытых учреждениях на российской территории, их посетили правозащитники. Аналогичные визиты были совершены в отношении российских военнопленных на украинской стороне, добавила Москалькова.

Она подчеркнула, что, согласно договоренности между российскими и украинскими омбудсменами, на взаимной основе родственникам передаются письма от попавших в плен бойцов. Так, Москалькова заявила о готовности передать 300 писем от украинских солдат.

На прошлой неделе военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что многие бывшие военнослужащие ВСУ отказываются быть обменянными назад на Украину, так как их снова направляют в зону боевых действий с Россией, они просят предоставить им российский паспорт.

Ранее в СПЧ захотели запретить участие наемников ВСУ в обменах пленными.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами