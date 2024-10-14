КНДР, возможно, готовится к подрыву дорог, ведущих в Южную Корею

Власти Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), возможно, собираются подорвать дороги, ведущие в Южную Корею. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

«После заявления Корейской народной армии от 9 октября их военные занимаются деятельностью, которая, как предполагается, связана с подрывом дорог вдоль линий Кёнисон и Тонхэ», — говорится в сообщении.

Ли Сон Чжун, глава управления по связям с общественностью Объединенного комитета начальников штабов, заявил, что подрыв дорог возможен уже сегодня.

9 октября было опубликовано заявление генерального штаба Корейской народной армии, в котором говорится, что Северокорейская армия перекроет автомобильные и железные дороги с Южной Кореей и превратит границу КНДР в крепость.

В документе говорится, что подобные шаги Северную Корею заставляют сделать многочисленные военные учения США и Южной Кореи и появление американских стратегических средств на юге полуострова. Поэтому с 9 октября КНА будет проводить строительные работы, направленные на полный разрыв автомобильных и железных дорог, соединяющих КНДР с Южной Кореей, и на «превращение оборонительных сооружений в крепость».

Северокорейские военные отметили, что решение «навечно перекрыть и заблокировать» границу, прилегающую к Южной Корее, является необходимой мерой самозащиты, сдерживания войны и обеспечения безопасности.

Ранее КНДР впервые опубликовала кадры секретного объекта по обогащению урана.