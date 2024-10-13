В Израиле заявили об остановке атак ЦАХАЛ в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на протяжении уже трех суток не наносит удары по объектам ливанского движения «Хезболла» в Бейруте. Об этом сообщает израильская радиостанция Kan.

По информации радиостанции, в последний раз израильские войска наносили удары по объектам в столице Ливана 10 октября. Журналисты отметили, что остановка военных действий произошла по указанию политического руководства Израиля.

Однако газета The Jerusalem Post, ссылаясь на израильский дипломатический источник, опровергла данные Kan.

«Сообщение о предполагаемом указании политического руководства прекратить или сократить атаки в Бейруте являются полностью ложными», — цитирует газета высказывания своего собеседника.

Портал Ynet обратил внимание, что атаки в Бейруте остановились после просьбы президента США Джо Байдена к премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху о минимизации ущерба для гражданского населения Ливана. Американский лидер обратился к главе израильского кабмина 9 октября.

13 октября «Хезболла» заявила о новой попытке проникновения израильских военных в Ливан. Согласно сообщению движения, она произошла в 10:00 мск в воскресенье. Израильские войска пытались зайти на Ханаанские высоты в городе Блида.

Ранее в ЦАХАЛ предостерегли жителей юга Ливана от возвращения в дома.