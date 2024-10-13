Стали известны подробности штурма Угледара российскими войсками

Перед началом штурма Угледара российская артиллерия ударила по командным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Донецкой народной республики (ДНР).

«Армия России нанесла точечный артиллерийский удар по местам управления и взяла в полукольцо город, тем самым обрезав снабжение», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, одновременно с артиллерийским ударом Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль шахту «Южнодонбасская». Она служила ключевым сегментом обороны города, утверждают в силовых структурах.

О взятии Угледара под контроль российских войск 3 октября сообщало Минобороны РФ. Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов объяснял, что это событие стало переломным моментом в ходе спецоперации.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя выход ВСУ из Угледара, заявил, что Киев достаточно настойчив в просьбах разрешить использование дальнобойного оружия для ударов по территории РФ. Он назвал уход украинской армии из этого города правильным решением.

Ранее беженец рассказал о мародерстве ВСУ и притеснениях жителей в Угледаре.