На Украине военкоматы устроили рейд на курорте Буковель

В Буковеле на западе Украины сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования, т.е. военкоматов) проводят массовые проверки отдыхающих. Об этом сообщает «Страна.ua».

Накануне газета писала о прибытии многочисленных военных на курорт и опубликовала видео, подписанное как рейд ТЦК.

11 октября во время концерта «Океана Эльзы» в Киеве «полсотни военкомов» устроили облаву на мужчин. В сети появились многочисленные видео, где молодых людей пытаются насильно задержать под крики «Позор!». На следующий день группа военкомов организовала проверку мужчин призывного возраста на концерте стендап-комика Антона Тимошенко в городе Черкассы в центральной части страны. Тогда же стало известно о рейдах по отлову призывников в общественных местах Киева, Одессы и Кривого Рога. Мужчин задерживали в том числе в торговых центрах, на заправках и в спортклубах.

Ранее в Одессе попытались мобилизовать машиниста движущегося трамвая.