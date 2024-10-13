Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине военкоматы устроили рейд на курорте Буковель

«Страна.ua»: военкоматы массово проверяют отдыхающих на курорте Буковель

В Буковеле на западе Украины сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования, т.е. военкоматов) проводят массовые проверки отдыхающих. Об этом сообщает «Страна.ua».

Накануне газета писала о прибытии многочисленных военных на курорт и опубликовала видео, подписанное как рейд ТЦК.

11 октября во время концерта «Океана Эльзы» в Киеве «полсотни военкомов» устроили облаву на мужчин. В сети появились многочисленные видео, где молодых людей пытаются насильно задержать под крики «Позор!». На следующий день группа военкомов организовала проверку мужчин призывного возраста на концерте стендап-комика Антона Тимошенко в городе Черкассы в центральной части страны. Тогда же стало известно о рейдах по отлову призывников в общественных местах Киева, Одессы и Кривого Рога. Мужчин задерживали в том числе в торговых центрах, на заправках и в спортклубах.

Ранее в Одессе попытались мобилизовать машиниста движущегося трамвая.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами