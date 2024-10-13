Беспилотник уничтожил две бронемашины ВСУ в Курской области

Министерство обороны России сообщило, что военнослужащие группировки «Север» уничтожили две бронированные машины Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударом с беспилотника «Иноходец» в Курской области.

Отмечается, что военнослужащими разведывательного подразделения беспилотником была выявлена стоянка бронетехники ВСУ в лесопосадке в приграничном районе региона.

«В результате нанесенных расчетом ударного БПЛА «Иноходец» ракетных ударов две боевые бронированные машины боевиков ВСУ были уничтожены», — отметили там.

Средства контроля зафиксировали взрывы бронемашин и детонацию боеприпасов.

Кроме того, министерство обороны России сообщило, что российские войска поразили инфраструктуру военного аэродрома Вооруженных сил Украины и склады беспилотников. 8 октября британская газета The Guardian писала, что ВС РФ поразили гиперзвуковыми ракетами крупнейшую украинскую авиабазу в Хмельницкой области в городе Староконстантинове. Это произошло на следующий день после анонса Нидерландами поставок Украине истребителей F-16 в ближайшие месяцы.

Ранее штурмовики Су-25 ВКС России сорвали ротацию ВСУ в Курской области.