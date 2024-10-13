В ЦАХАЛ предостерегли жителей юга Ливана от возвращения в дома

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предостерегла жителей юга Ливана от возвращения в свои дома и на оливковые поля из-за интенсивных обстрелов. Об этом сообщил спикер израильской армии Авихая Эдри в соцсети X.

«Это опасные зоны боевых действий. Напоминаем, что война и интенсивные рейды против «Хезболлы» продолжаются» — говорится в его сообщении.

23 сентября израильская армия объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана, которые «представляют непосредственную угрозу израильским общинам на севере Израиля».

Ранее Израиль атаковал северо-восток Ливана.