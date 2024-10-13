Минобороны сообщило о поражении инфраструктуры военного аэродрома на Украине

Российские войска поразили инфраструктуру военного аэродрома Вооруженных сил Украины и склады беспилотников. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах», — говорится в сводке ведомства.

8 октября британская газета The Guardian сообщала, что ВС РФ поразили гиперзвуковыми ракетами крупнейшую украинскую авиабазу в Хмельницкой области в городе Староконстантинове. Это произошло на следующий день после анонса Нидерландами поставок Украине истребителей F-16 в ближайшие месяцы.

4 октября Минобороны РФ сообщало о 29 ударах по объектам ВПК и энергетики Украины.

Ранее штурмовики Су-25 ВКС России сорвали ротацию ВСУ в Курской области.