Министерство обороны России сообщило об уничтожении склада беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также отмечается, что подразделения группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражения двум бригадам украинских войск в районе населенных пунктов Охримовка, Чайковка, Липцы Харьковской области и Катериновка Сумской области.

Уточняется, что потери ВСУ при этом составили до 40 военнослужащих, также были уничтожены три автомобиля, два 152 мм орудия Д-20 и две 122 мм гаубицы Д-30.

Накануне сообщалось, что российские военные уничтожили два украинских танка в Сумской области с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». По информации ведомства, в ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск «Север» с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) выявили замаскированные стоянки двух украинских танков в районе лесопосадок. После анализа разведданных по танкам были нанесены удары — в результате прямых попаданий украинские машины были уничтожены.

Ранее Минобороны раскрыло потери ВСУ на Курском направлении за сутки.