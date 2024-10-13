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Российские войска освободили населенный пункт Михайловка в ДНР

Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Михайловка в ДНР

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РИА «Новости»

Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Михайловка, который расположен в Донецкой народной республике. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram-канале.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Михайловка в ДНР», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, российские бойцы в ходе боевых действий нанесли огневое поражение живой силе и технике бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как отметили в МО РФ, бои шли в районах населенных пунктов Щербиновка, Иванополье, Селидово, а также Лысовка, Тарасовка, Николаевка, Димитров, Цукурино и Дзержинск. Все населенные пункты, о которых идет речь, расположены в ДНР.

Незадолго до этого военкоры сообщали, что военнослужащие ВС РФ освободили поселок Левадное на стыке Донецкой народной республики и Запорожской области. По их данным, российские бойцы прорвали украинскую оборону на этом участке фронта, продвинулись на несколько километров, после чего взяли Левадное штурмом, подняв флаг на его северной окраине.

Ранее сообщалось о продвижении группировки «Центр» вглубь обороны ВСУ.

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