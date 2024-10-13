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Российский дрон обогнал пикап и атаковал танк

Telegram-канал «Воевода вещает»: российский дрон обогнал пикап и атаковал танк

Российский дрон обогнал пикап и атаковал танк Вооруженных сил Украины. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Воевода вещает».

На кадрах видно, что FPV-дрон преследует украинский танк, а затем уклоняется от пикапа с частоколом антенн радиоэлектронной борьбы. Оператору дрона удалось обойти антенны, словно играя в «шашечки» на трассе, а затем он атаковал украинскую технику.

До этого МО РФ показало кадры уничтожения двух украинских танков в Курской области.

Техника была уничтожена военнослужащими группировки войск «Север». Передвижение танков было выявлено с помощью беспилотников, после чего по выявленным координатам были произведены удары из передвижных противотанковых комплексов (ПТРК). Уничтожение техники было подтверждено кадрами, снятыми с дрона.

Перед этим Минобороны сообщило, что российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Курской области.

Ранее была названа модель дронов, атаковавших Адыгею.

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