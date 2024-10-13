Украинский дрон атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в селе Петровка Белгородского района дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль.

По информации главы региона, в результате инцидента оказались ранены два бойца самообороны, которые самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу с баротравмами и различными осколочными ранениями.

«Медики оказали им всю необходимую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения пострадавшие будут переведены в областную клиническую больницу», — написал Гладков.

Утром 13 октября Минобороны РФ сообщало, что более 10 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты ночью в Белгородской, Курской и Брянской областях.

В ночь на 12 октября беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали два района Краснодарского края. В Славянске-на-Кубани упавшие обломки беспилотника повредили крыши домов, а в Приморско-Ахтарске под удар попал автомобиль, в одном из домов выбило стекла. Местные жители при атаках не пострадали.

Ранее в Белгородской области выявили повреждение десятков вышек сотовой связи.