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Штурмовики Су-25 сорвали ротацию украинских войск в Курской области

Минобороны заявило, что штурмовики Су-25 сорвали ротацию ВСУ в Курской области

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Минобороны России

Российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает ТАСС.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Удар наносился авиационными ракетами по разведданным, подчеркнули в ведомстве.

В Минобороны рассказали, что после применения авиационных средств поражений экипажи боевых самолетов выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Личный состав и бронированная техника украинской армии, по докладам разведки, были уничтожены.

Накануне министерство обороны заявляло, что Вооруженные силы РФ за сутки отразили пять атак украинских войск на территории Курской области. По его данным, ВСУ пытались прорваться в направлении населенных пунктов Толстый Луг и Новоивановка. Кроме того, они организовали атаку в направлении села Любимовка.

Ранее Зеленский рассказал о действиях РФ в Курской области.

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