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На Украине солдаты ВСУ и наемники ссорятся из-за дефицита снабжения

Российский боец сообщил, что ВСУ и наемники конфликтуют из-за нехватки снабжения

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Регулярные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемники на службе Киева конфликтуют из-за нехватки снабжения и экипировки. Об этом РИА Новости сообщил старший инструктор Ленинградского полка с позывным «Бетон».

«Был случай, что нам украинский солдат даже сам рассказывал, что у них была стычка с наемниками из Польши. Потому что им все гуманитаркой присылают, их одевают, а вот украинский солдат, он сидит без всего. Эти сидят в отдельном окопе, эти — в отдельном, у наемников все есть, у ВСУ ничего нет», — рассказал «Бетон».

Как пояснил российский военнослужащий, регулярные украинские части гораздо хуже подготовлены, чем наемники — это объясняется тем, что большинство украинских солдат были мобилизованы буквально «вчера», и их подготовка длилась совсем недолго.

До этого на Украине выяснили, зачем сотрудники ТЦК проводят облавы в клубах и на концертах — так Киев хочет перебить негативную тенденцию, связанную с мобилизацией в Вооруженные силы.

Ранее сообщалось, что на Украине военкомы похитили для мобилизации еще одного священника.

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