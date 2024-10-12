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Командир «Ахмата» рассказал героическую историю о двух российских бойцах

Алаудинов рассказал о двух российских военных, пробиравшихся по тылам ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов рассказал в своем Telegram-канале историю российских военных, которые оказались на захваченной территории после нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область и два месяца пробирались через тыл противника к своим.

На опубликованном Алаудиновым видео рядом с ним стоят двое военных — герои рассказа.

«Получается, два месяца они были в тылу у врага - вчера ночью они вышли на отряд «Хохла» спецназа «Ахмат» и сейчас они находятся у меня в гостях», — сказал генерал-майор.

Он добавил, что о таких людях будут снимать художественные фильмы, писать книги.

К видео командир «Ахмата» добавил подпись, в которой отметил, что действия Курбана Абдурахманова из дагестанского города Избербаш (военная часть 69647, 37-я мотострелковая бригада) и Алексея Сибирякова из Бурятии (военная часть 45105, 317-й отдельный радиотехнический полк - ОРТП) в тылу ВСУ на протяжении двух месяцев говорят об их высоком уровне профессионализма и готовности защищать свою страну.

По словам Алаудинова, Абдурахманов и Сибиряков находились в опорном пункте в районе села Заолешенки в Суджанском районе Курской области, когда ВСУ прорвали линию обороны на границе РФ.

11 октября Алаудинов сообщал, что российские военные освободили в Курской области 15 населенных пунктов, до этого занятых ВСУ.

Ранее командир «Ахмата» дал прогноз об окончании СВО на основе Священного Писания.

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