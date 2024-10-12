В Курской области сбили украинскую ракету

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что еще одна украинская ракета сбита в субботу, 12 откября, днем в Курской области.

Он также поблагодарил бойцов противовоздушной обороны (ПВО) за работу.

Немногим ранее Смирнов сообщил, что украинские военные попытались нанести ракетный удар по Курской области. По его словам, системы противовоздушной обороны сбили ракету Вооруженных сил Украины.

12 октября пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что за минувшие сутки военнослужащие страны отразили пять атак ВСУ на территории Курской области. Сражения произошли в направлении населенных пунктов Любимовка, Новоивановка и Толстый Луг. В результате украинские военные потеряли до 60 бойцов. Также бойцы Вооруженных сил РФ вывели из строя 13 единиц техники — два танка, пять автомобилей и шесть боевых бронированных машин.

Ранее российский генерал раскрыл число освобожденных от ВСУ населенных пунктов в Курской области.