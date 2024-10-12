Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Азербайджанским военным поручили усилить бдительность на границе с Арменией

Глава МО Азербайджана Гасанов поручил военным усилить бдительность на границе

close
Минобороны Азербайджана/РИА «Новости»

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в ходе служебного совещания в Баку поручил вооруженным силам страны поддерживать боеспособность войск на высоком уровне, повысить бдительность на границе с Арменией. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

Отмечается, что Гасанов призвал армию быть готовой к принятию превентивных мер против всех возможных провокаций.

В 2022 году Азербайджан и Армения при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждение будущего мирного договора, спустя два года после конфликта в Нагорном Карабахе. В конце мая прошлого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в границах бывшего СССР, то есть вместе с Карабахом.

Выступая на саммите СНГ в Москве 8 октября 2024 года, Пашинян заявил, что Армения согласна подписать мирный договор с Азербайджаном уже в этом месяце.

Ранее Пашинян и Путин договорились о защите границы Армении с Ираном и Турцией.

Все новости на тему:
Война в Карабахе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами