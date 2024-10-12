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Российские войска уничтожили «Ланцетом» два танка ВСУ

МО: ВС РФ уничтожили «Ланцетом» два танка ВСУ в Сумской области

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Российские военные уничтожили два украинских танка в Сумской области с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации ведомства, в ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск «Север» с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) выявили замаскированные стоянки двух украинских танков в районе лесопосадок.

После анализа разведданных по танкам были нанесены удары — в результате прямых попаданий украинские машины были уничтожены, что было подтверждено средствами объективного контроля, полученными в режиме реального времени.

12 октября оперативное командование Вооруженных сил Украины «Север» сообщало о повреждении двух объектов критической инфраструктуры в населенных пунктах Сумского района.

Утром субботы в Минобороны РФ заявляли, что экипажи российских вертолетов Ми-28НМ нанесли удары авиационными средствами поражения по местам скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Ранее Минобороны раскрыло потери ВСУ на Курском направлении за сутки.

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