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Стало известно об уничтожении ценного груза при ударе по контейнеровозу в Одессе

MWM: при ударе ВС РФ по судну в порту в Одессе уничтожен очень ценный груз

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Телеграм-канал «Типичная Одесса»

После удара российским ракетным комплексом «Искандер» по прибывшему из Европы в одесский порт контейнеровозу был уничтожен очень ценный груз. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

По его словам, удар пришелся по контейнеровозу под флагом Панамы Shui Spirit, который привез западное вооружение для Украины из румынского порта Констанца, в момент разгрузки. В результате атаки был уничтожен «очень ценный груз», отмечает журнал.

Подчеркивается, что ракетный удар вызвал вторичную детонацию, в результате чего затонули два катера украинской пограничной службы.

Telegram-канал «Донбасский партизан» сообщал, что 9 октября российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по порту в селе Бурлачья Балка Одесской области, где находился корабль Shui Spirit с военным грузом для украинских войск. В результате были уничтожены снаряды для систем ПВО, цистерны с топливом, а также инженерное оборудование. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что от удара высота пламени достигала 30 метров.

Ранее в МИД РФ высказались об ударе по судну с западным оружием в Одесской области.

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