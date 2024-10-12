В Курской области сбили ракету украинских войск

Украинские солдаты попытались нанести ракетный удар по Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

По его словам, днем системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в российском субъекте одну ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ). Иные подробности в заявлении не уточняются.

«Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал глава Курской области.

12 октября пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что за минувшие сутки военнослужащие страны отразили пять атак ВСУ на территории Курской области. Сражения произошли в направлении населенных пунктов Любимовка, Новоивановка и Толстый Луг.

В результате украинские формирования потеряли до 60 бойцов. Также бойцы Вооруженных сил РФ вывели из строя 13 единиц техники — два танка, пять автомобилей и шесть боевых бронированных машин.

11 октября первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Алексей Журавлев назвал «авантюрой» вторжение украинских войск в Курскую область. Он подчеркнул, что из-за этой операции ВСУ столкнулись с обвалом укреплений сразу на нескольких направлениях.

Ранее российский генерал раскрыл число освобожденных от ВСУ населенных пунктов в Курской области.