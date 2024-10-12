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Названо число отраженных за сутки атак ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: за сутки в Курской области отразили пять атак ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки отразили пять атак украинских формирований на территории Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе российского министерства обороны.

По информации ведомства, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались прорваться в направлении населенных пунктов Толстый Луг и Новоивановка. Также украинские солдаты организовали атаку в направлении села Любимовка, но во всех трех случаях потерпели поражение.

«В результате ВСУ потеряли до 60 человек», — говорится в заявлении.

Кроме того, украинские войска лишились 13 единиц техники. Речь идет о шести боевых бронированных машинах, двух танках и пяти автомобилях.

Утром 12 октября в министерстве обороны РФ рассказали, что экипажи российских вертолетов Ми-28НМ нанесли удары авиационными средствами поражения по местам скопления живой силы и техники ВСУ в Курской области. В результате заданные цели были уничтожены.

За день до этого командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что к текущему моменту военнослужащие ВС РФ освободили 15 населенных пунктов в Курской области.

Ранее в США назвали возможные сроки завершения операции Украины в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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