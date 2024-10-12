В Краснодарском крае эвакуировали жителей двух домов из-за фрагмента БПЛА

После ночной атаки Вооруженных сил Украины во дворе многоквартирного дома в Приморско-Ахтарске Краснодарского края обнаружили фрагмент беспилотника с неразорвавшейся частью. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

Отмечается, что в настоящее время на месте ЧП работают экстренные и специальные службы.

Жителей двух ближайших многоквартирных домов эвакуировали для проведения необходимых действий по устранению и уничтожению устройства. Пострадавших и разрушений нет, заверили в оперштабе.

Минобороны России сообщало, что системы противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и ликвидировали 47 дронов ВСУ над территорией Краснодарского края, над акваторией Азовского моря, а также в воздушном пространстве Курской и Белгородской областей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.