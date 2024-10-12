В четырех городах Украины военкомы провели силовые мобилизационные рейды

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) на Украине активизировали проведение мобилизационных рейдов по городам страны. Об этом сообщает телеканал ТСН со ссылкой на местные соцсети.

По данным источников, мобилизационные мероприятия проводились в Киеве, Львове, Харькове и Ужгороде.

Телеканал также опубликовал материалы, на которых запечатлены моменты силовых действий военкомов. Так, в Ужгороде военные пытались силой усадить мужчину в машину, после чего повалили его на землю.

Кроме того, по данным ТСН, в пятницу рейды военкомов были проведены также по ночным клубам Львова, ресторанам Харькова и Киева.

До этого сообщалось, что после облавы на мужчин во время концерта «Океана Эльзы» в Киеве, которую устроили сотрудники полиции и ТЦК, зрители начали массово перепродавать билеты на другие выступления рок-группы.

На этом фоне в городе Ровно на западе Украины в рамках «контрразведывательных мероприятий» начались проверки военнообязанных в торговых центрах.

Ранее в Одессе попытались мобилизовать машиниста движущегося трамвая.