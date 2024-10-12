Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В четырех городах Украины военкомы провели силовые мобилизационные рейды

ТСН: в Киеве, Львове и Ужгороде военкомы провели силовые мобилизационные рейды

close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) на Украине активизировали проведение мобилизационных рейдов по городам страны. Об этом сообщает телеканал ТСН со ссылкой на местные соцсети.

По данным источников, мобилизационные мероприятия проводились в Киеве, Львове, Харькове и Ужгороде.

Телеканал также опубликовал материалы, на которых запечатлены моменты силовых действий военкомов. Так, в Ужгороде военные пытались силой усадить мужчину в машину, после чего повалили его на землю.

Кроме того, по данным ТСН, в пятницу рейды военкомов были проведены также по ночным клубам Львова, ресторанам Харькова и Киева.

До этого сообщалось, что после облавы на мужчин во время концерта «Океана Эльзы» в Киеве, которую устроили сотрудники полиции и ТЦК, зрители начали массово перепродавать билеты на другие выступления рок-группы.

На этом фоне в городе Ровно на западе Украины в рамках «контрразведывательных мероприятий» начались проверки военнообязанных в торговых центрах.

Ранее в Одессе попытались мобилизовать машиниста движущегося трамвая.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами