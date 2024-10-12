Российские вертолетчики нанесли удар по ВСУ в Курской области

Экипажи вертолетов Ми-28НМ уничтожили скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бронетехнику в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области <…>. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены», — заявили в Минобороны.

В российском оборонном ведомстве добавили, что пехота и бронетехника украинской армии были поражены авиационными ракетами.

До этого военнослужащие российской армии за день спасли из плена 56 жителей приграничных районов Курской области.

8 октября в российском Минобороны назвали потери украинской армии в Курской области с момента вторжения. По данным министерства, с 6 августа Вооруженные силы Украины потеряли 21250 военнослужащих.

С 6 августа Вооруженные силы РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее полковник Ходаренок не исключил окружение частей ВСУ в Курской области.