В Курской области возводят понтонные мосты для переправки мирных жителей

В Курской области российские военнослужащие строят понтонные мосты, чтобы переправлять местных жителей и организовывать снабжение подразделений. Об этом сообщил понтонер с позывным «Белый», передает ТАСС.

«Через наши мосты также переправляются мирные жители, — поделился он. — Были отдельные мосты на всех направлениях именно для мирных жителей, помогали в основном им. Чтобы они переправились на нашу сторону, подальше от опасности и от противника».

Строительными работами занимается инженерное подразделение группировки войск «Север».

С 6 августа Вооруженные силы РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

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