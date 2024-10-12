Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дроноводы-десантники уничтожили более десятка американских гаубиц ВСУ

Десантники-операторы БПЛА уничтожили на Каховском направлении 13 гаубиц М777

close
Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Десантники-операторы БПЛА уничтожили на Каховском направлении 13 гаубиц М777 при помощи управляемых снарядов «Ланцет». Об этом ТАСС сообщает Министерство обороны.

«Точными ударами барражирующего боеприпаса «Ланцет» десантники уничтожают поставленную натовскую технику на Украину. Противник бережет технику и не подводит ее на дистанцию выстрела артиллерийского орудия с нашей стороны, но для барражирующего боеприпаса «Ланцет» эти расстояния не помеха», — сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве добавили, что успешно поражать вражеские гаубицы помогают разведывательные беспилотники Zala.

До этого российские солдаты уничтожили гаубицу M777, которую использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ), в Харьковской области.

Из заявления следует, что первыми машину обнаружили бойцы разведывательного подразделения группировки войск «Север». Они выявили движение грузового автомобиля украинских войск с буксируемой M777, произведенной в США.

Ранее российские солдаты нанесли удар по месту скопления французских наемников в Донбассе.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами