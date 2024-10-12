Десантники-операторы БПЛА уничтожили на Каховском направлении 13 гаубиц М777 при помощи управляемых снарядов «Ланцет». Об этом ТАСС сообщает Министерство обороны.

«Точными ударами барражирующего боеприпаса «Ланцет» десантники уничтожают поставленную натовскую технику на Украину. Противник бережет технику и не подводит ее на дистанцию выстрела артиллерийского орудия с нашей стороны, но для барражирующего боеприпаса «Ланцет» эти расстояния не помеха», — сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве добавили, что успешно поражать вражеские гаубицы помогают разведывательные беспилотники Zala.

До этого российские солдаты уничтожили гаубицу M777, которую использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ), в Харьковской области.

Из заявления следует, что первыми машину обнаружили бойцы разведывательного подразделения группировки войск «Север». Они выявили движение грузового автомобиля украинских войск с буксируемой M777, произведенной в США.

Ранее российские солдаты нанесли удар по месту скопления французских наемников в Донбассе.