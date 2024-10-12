Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Хезболла» анонсировала атаку по северному Израилю

«Хезболла» предупредила об атаке по военным объектам и укрытиям ЦАХАЛ на севере

close
Fatma Jomaa/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Хезболла» предупредила об атаке по военным объектам и укрытиям ЦАХАЛ на севере еврейского государства. Об этом сообщает Telegram-канал шиитского вооруженного движения.

«Ливанское движение «Хезболла» предупредило израильских поселенцев не приближаться к военным центрам, чтобы спасти свои жизни», — заявили в пресс-службе движения.

В «Хезболле» также пояснили, что будут обстреливать брошенные дома местных жителей в регионах северной части Израиля, так как там якобы укрываются бойцы подразделений Армии обороны Израиля.

До этого пресс-служба израильской армии сообщила о том, что два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) по центру Израиля были запущены из Ливана.

11 октября северные районы Израиля подверглись мощным ракетным обстрелам со стороны Ливана, меньше чем за час было выпущено около 100 ракет. Речь идет о районах Верхняя и Западная Галилея на севере Израиля, которые граничат с Ливаном. По заявлению израильской армии, некоторые снаряды удалось перехватить.

Ранее сообщалось, что раненый глава спецслужбы «Хезболлы» находится в больнице.

Все новости на тему:
Операция Израиля в Ливане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами