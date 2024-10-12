«Хезболла» анонсировала атаку по северному Израилю

«Хезболла» предупредила об атаке по военным объектам и укрытиям ЦАХАЛ на севере еврейского государства. Об этом сообщает Telegram-канал шиитского вооруженного движения.

«Ливанское движение «Хезболла» предупредило израильских поселенцев не приближаться к военным центрам, чтобы спасти свои жизни», — заявили в пресс-службе движения.

В «Хезболле» также пояснили, что будут обстреливать брошенные дома местных жителей в регионах северной части Израиля, так как там якобы укрываются бойцы подразделений Армии обороны Израиля.

До этого пресс-служба израильской армии сообщила о том, что два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) по центру Израиля были запущены из Ливана.

11 октября северные районы Израиля подверглись мощным ракетным обстрелам со стороны Ливана, меньше чем за час было выпущено около 100 ракет. Речь идет о районах Верхняя и Западная Галилея на севере Израиля, которые граничат с Ливаном. По заявлению израильской армии, некоторые снаряды удалось перехватить.

Ранее сообщалось, что раненый глава спецслужбы «Хезболлы» находится в больнице.