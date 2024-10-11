Попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) приведут к агонии украинского государства. Об этом заявил генерал-майор Апти Алаудинов в интервью kp.ru.

Генерал отметил, что у противника есть ресурсы для проведения последнего рывка, но такой шаг станет для украинских властей «последним ударом в агонии».

«Такими последними шагами Зеленский поставит точку на существовании государства Украина в том формате, в котором мы его знали до начала СВО», — сказал он.

Незадолго до этого Алаудинов заявил, что российские войска продвигаются вперед в Курской области, враг несет серьезные потери.

До этого немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что наступление ВСУ на Курскую область не достигло своих целей. По его словам, дальнейшее пребывание ВСУ на территории Курской области может быть поставлено под сомнение.

Ранее стало известно о проблемах с логистикой у ВСУ в Курской области.