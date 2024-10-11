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Российские силы отразили пять атак ВСУ на Курском направлении

МО РФ: российские силы отразили пять атак ВСУ на Курском направлении

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что российские войска за последние сутки отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении.

Атаки были отражены в районах населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новая Сорочина и Кремяное. При этом украинские войска потеряли до 40 человек, были уничтожены боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и автомобиль.

Также ударами авиации и артиллерии были нанесены удары по позициям бригад ВСУ в Курской и Сумской областях.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что около 1500 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в окружение в районе села Ольговка Курской области. Отмечается, что это произошло в результате второго этапа российского контрнаступления.

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов накануне заявлял, что ВСУ в Курской области теряют «очень серьезные участки».

Ранее в Курске семь автомобилей получили повреждения после падения обломков ракеты.

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Атаки на Курскую область
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