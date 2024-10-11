Российские силы отразили пять атак ВСУ на Курском направлении

Министерство обороны России сообщило, что российские войска за последние сутки отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении.

Атаки были отражены в районах населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новая Сорочина и Кремяное. При этом украинские войска потеряли до 40 человек, были уничтожены боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и автомобиль.

Также ударами авиации и артиллерии были нанесены удары по позициям бригад ВСУ в Курской и Сумской областях.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что около 1500 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в окружение в районе села Ольговка Курской области. Отмечается, что это произошло в результате второго этапа российского контрнаступления.

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов накануне заявлял, что ВСУ в Курской области теряют «очень серьезные участки».

Ранее в Курске семь автомобилей получили повреждения после падения обломков ракеты.