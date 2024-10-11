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Российские войска нанесли почти 40 групповых ударов по объектам на Украине

МО: ВС РФ за неделю нанесли 38 групповых ударов по объектам на Украине

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Вооруженные силы РФ за минувшую неделю нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием по объектам на территории Украины. Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ за 5–11 октября 2024 года.

Как рассказали в ведомстве, в том числе российские солдаты использовали ударные дроны и гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал».

«В результате ударов поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктура военных аэродромов», — говорится в заявлении.

По информации министерства, в том числе целями для атак стали цеха по производству морских беспилотников и дронов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Более того, ударам подверглись склады со снарядами и базы горючего.

Также российские военные наносили удары непосредственно по местам скопления ВСУ и иностранных наемников.

8 октября британская газета The Guardian сообщила, что российские гиперзвуковые ракеты поразили крупнейшую украинскую авиабазу в Хмельницкой области. Объект находится в городе Староконстантинове.

Ранее бойцы ВС РФ при помощи «Кинжалов» ударили по двум истребителям F-16 на Украине.

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