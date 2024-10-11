Российские войска нанесли почти 40 групповых ударов по объектам на Украине

Вооруженные силы РФ за минувшую неделю нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием по объектам на территории Украины. Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ за 5–11 октября 2024 года.

Как рассказали в ведомстве, в том числе российские солдаты использовали ударные дроны и гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал».

«В результате ударов поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктура военных аэродромов», — говорится в заявлении.

По информации министерства, в том числе целями для атак стали цеха по производству морских беспилотников и дронов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Более того, ударам подверглись склады со снарядами и базы горючего.

Также российские военные наносили удары непосредственно по местам скопления ВСУ и иностранных наемников.

8 октября британская газета The Guardian сообщила, что российские гиперзвуковые ракеты поразили крупнейшую украинскую авиабазу в Хмельницкой области. Объект находится в городе Староконстантинове.

Ранее бойцы ВС РФ при помощи «Кинжалов» ударили по двум истребителям F-16 на Украине.