Украинские военные в начале атаки на Курскую область намеренно использовали артиллерийские снаряды для уничтожения гражданской больницы, расположенной в Суджанском районе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на неназванного жителя региона.

В распоряжении агентства появилось видео, на котором запечатлена беседа мужчины с военным следователем СК РФ. Во время разговора он описал первый день вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничные районы страны.

«Уже к обеду по больнице начали стрелять. Артиллерия бомбила. Так плотно, очень сильно бомбили они, сильный обстрел был», — вспомнил гражданин.

По словам жителя Курской области, никто из находившихся в медицинском учреждении людей не считал прилеты. Когда начались взрывы, сотрудники и пациенты больницы уже спустились в укрытие.

Также мужчина обратил внимание, что во время эвакуации ему довелось увидеть множество населенных пунктов в Курской области. В них было большое количество поврежденных зданий и машин.

На этом фоне он пришел к выводу, что ВСУ изначально не планировали целиться в объекты российских войск. Вместо этого они били по мирному населению и социальной инфраструктуре, резюмировал житель региона.

Ранее жительница Курской области заявила о попытках ВСУ запугать людей наемниками.