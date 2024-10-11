Алаудинов заявил, что ВСУ в Курской области теряют «очень серьезные участки»

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что российская сторона фиксирует панику в рядах подразделений Вооруженных сил Украины в Курской области.

По его словам, украинские войска ежедневно теряют «действительно очень серьезные участки».

Генерал заявил, что 10 октября наблюдали за «картиной, когда очень большой группой техника противника просто сбегала с территории Курской области», они перебежали через границу и потеряли часть танков.

Кроме того, по данным командира «Ахмата», военные РФ уничтожили целый штаб батальона и его командира.

«Сейчас могу сказать, что противник у нас находится тут в некоем замешательстве. Действительно, у него паника, и мы это фиксируем», — добавил Алаудинов.

10 октября Telegram-канал Mash заявлял, что ВС РФ начали вторую фазу активного контрнаступления в Курской области. По его данным, они взяли под контроль село Любимовка и дорогу Суджа-Коренево.

Ранее военкор рассказал о наступлении российских войск в Курской области.