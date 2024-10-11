Российские военные уничтожили пункт управления ротно-тактической группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), выполняющей задачи в районе города Волчанска в Харьковской области. Об этом рассказал подполковник милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

Как он сказал, в ходе выполнения боевых задач разведчики установили, что в одном из частных домов в Харьковской области находится пункт управления украинских войск. Здание находилось в селе Рубежное.

«Прицельным огнем было нанесено огневое поражение», — добавил эксперт.

Марочко подчеркнул, что в результате удара ВСУ лишились части личного состава и различных материально-технических средств. Кроме того, российские военные вывели из строя украинскую командно-штабную машину на базе бронетранспортера.

10 октября министерство обороны РФ заявило, что бойцы группировки войск «Запад» уничтожили живую силу и технику ВСУ во время ротации в Харьковской области. Российские солдаты нанесли удары по новоприбывшим украинским военнослужащим при помощи беспилотников.

Ранее российские бойцы прорвали линию обороны ВСУ в районе города Купянска в Харьковской области.