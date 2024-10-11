В Ростовской области нейтрализованы четыре украинских дрона

В небе над Ростовской областью с помощью средств радиоэлектронной борьбы нейтрализовали четыре ударных беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Этой ночью противником предпринята атака ударными беспилотными летательными аппаратами неустановленного типа по Ростовской области, — проинформировал глава региона в 05:37 мск. — В ходе отражения атаки средствами радиоэлектронной борьбы нейтрализовано четыре БПЛА севернее Каменска-Шахтинского».

По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет, добавил Голубев.

Накануне губернатор сообщал, что прошлой ночью над Ростовской областью уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов. Дроны были сбиты, а также подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на Украине заявили о колоссальном дефиците беспилотников.