Зеленский раскрыл, когда пройдет вторая конференция по Украине

Вторая конференция по урегулированию конфликта на Украине пройдет в ноябре. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает ТАСС.

«Следующий «саммит мира» должен быть в ноябре, план будет на столе. Я не знаю дату его проведения», — сказал украинский лидер журналистам по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

Зеленский подчеркнул, что в настоящее время ни у кого нет информации о точной дате проведения саммита по конфликту на Украине. Однако подготовка к мероприятию идет полным ходом.

По данным ТАСС, во вторник, 8 октября, советник главы офиса Зеленского Дарья Заровная сообщила, что вторая конференция по урегулированию конфликта на Украине, которую в Киеве рассчитывали провести в ноябре этого года, не состоится.

Накануне газета Corriere della Sera писала, что Киев готов к прекращению огня вдоль линии фронта без признания потери территорий. Взамен на это украинская сторона планирует получить гарантии безопасности со стороны США и вхождение в Евросоюз.

Издание также отмечало, что части Вооруженных сил Украины оказались в ловушке в Курской области, что грозит обвалом фронта в Донбассе. Почему в Киеве заговорили о прекращении огня и что могло повлиять на позицию Зеленского — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее Зеленский обозначил срок завершения конфликта с Россией.