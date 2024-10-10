Глава спецслужбы «Хезболлы» остался жив после израильских ударов по Бейруту

Руководитель спецслужбы ливанского радикального шиитского движения «Хезболла» Вафик Сафа остался жив после налетов израильской авиации на Бейрут. Об этом, ссылаясь на высокопоставленный источник в «Хезболле», сообщает панарабский телеканал Al Mayadeen.

По информации, которой располагает собеседник телеканала, попытка ликвидации Сафы закончилась неудачей, он спасся.

Предположительно, именно Сафа был целью последних ударов военно-воздушных сил Израиля по столице Ливана.

10 октября израильские самолеты нанесли ракетный удар по жилому многоэтажному дому, расположенному в центральном районе Бейрута.

8 октября Израиль нанес два удара по южному пригороду Бейрута. Атака была осуществлена недалеко от района, где расположена больница «Сахель».

Ранее аэропорт Бейрута отменил все рейсы на фоне атак Израиля.