Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава спецслужбы «Хезболлы» остался жив после израильских ударов по Бейруту

Al Mayadeen: шеф спецслужбы «Хезболлы» Сафа выжил после авианалетов на Бейрут

close
Hassan Ammar/AP

Руководитель спецслужбы ливанского радикального шиитского движения «Хезболла» Вафик Сафа остался жив после налетов израильской авиации на Бейрут. Об этом, ссылаясь на высокопоставленный источник в «Хезболле», сообщает панарабский телеканал Al Mayadeen.

По информации, которой располагает собеседник телеканала, попытка ликвидации Сафы закончилась неудачей, он спасся.

Предположительно, именно Сафа был целью последних ударов военно-воздушных сил Израиля по столице Ливана.

10 октября израильские самолеты нанесли ракетный удар по жилому многоэтажному дому, расположенному в центральном районе Бейрута.

8 октября Израиль нанес два удара по южному пригороду Бейрута. Атака была осуществлена недалеко от района, где расположена больница «Сахель».

Ранее аэропорт Бейрута отменил все рейсы на фоне атак Израиля.

Все новости на тему:
Операция Израиля в Ливане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами