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Военкор сообщил о наступлении российских войск в Курской области

Военкор Подоляка: армия РФ начала прорываться по всей линии фронта под Курском

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российские войска начали масштабный прорыв «по всему фронту» в Курской области. Об этом сообщает военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Курская область — наступление ВС РФ 10.10.24: прорывы по всему фронту», — написал он.

Он обратил внимание, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Любимовка отсечены от остальных формирований противника.

Telegram-канал Mash писал, что Вооруженные силы РФ начали вторую фазу активного контрнаступления в Курской области. По его данным, российские войска взяли под контроль Любимовку и дорогу Суджа-Коренево, которую украинские военные использовали для снабжения своих подразделений.

9 октября бывший военнослужащий ВСУ оценил ситуацию в Угледаре словами «территория потеряна». По словам майора Вооруженных сил Украины в отставке Игоря Лапина, Угледарское направление боевых действий превратилось в Красноармейское после потери Украиной Угледара и продолжения наступления российских войск в районе.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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