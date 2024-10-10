Российские войска начали масштабный прорыв «по всему фронту» в Курской области. Об этом сообщает военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Курская область — наступление ВС РФ 10.10.24: прорывы по всему фронту», — написал он.

Он обратил внимание, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Любимовка отсечены от остальных формирований противника.

Telegram-канал Mash писал, что Вооруженные силы РФ начали вторую фазу активного контрнаступления в Курской области. По его данным, российские войска взяли под контроль Любимовку и дорогу Суджа-Коренево, которую украинские военные использовали для снабжения своих подразделений.

9 октября бывший военнослужащий ВСУ оценил ситуацию в Угледаре словами «территория потеряна». По словам майора Вооруженных сил Украины в отставке Игоря Лапина, Угледарское направление боевых действий превратилось в Красноармейское после потери Украиной Угледара и продолжения наступления российских войск в районе.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.