ВС РФ начали вторую фазу активного контрнаступления в Курской области

Вооруженные силы РФ начали вторую фазу активного контрнаступления в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что российские военные уже взяли под контроль село Любимовка и дорогу Суджа-Коренево, которую ВСУ использовали для снабжения своих подразделений.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США рассказали, сколько может продлиться операция ВСУ в Курской области.