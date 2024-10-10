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Израиль ударил по жилой многоэтажке в центре Бейрута

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по жилой многоэтажке в центре Бейрута

Израильские ВВС нанесли ракетный удар по жилой многоэтажке в центральном районе Бейрута. Об этом очевидцы сообщили РИА Новости.

Речь идет о районах Рас-эн-Набаа и Эн-Нуэйри, уточняет ТАСС.

СМИ сообщают, что целью мог быть министр обороны движения «Хезболла» и зять ликвидированного генсека Насраллы.

По последним данным, девять человек ранены. Часть многоэтажного дома обрушилась, жители вытаскивают людей из-под завалов.

До этого ливанский полевой источник также сообщил РИА Новости, что Израиль нанес два удара по южному пригороду Бейрута. По словам собеседника агентства, удар был нанесен недалеко от района, где расположена больница «Сахель».

7 октября отмечалась годовщина начала конфликта между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем. В прошлом году тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ израильские войска начали наземную операцию. Ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее аэропорт Бейрута отменил все рейсы на фоне атак Израиля.

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