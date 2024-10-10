Стало известно об атаке ВВС Израиля по столице Ливана

Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля атаковали район Рас ан-Набаа в центре Бейрута, который является столицей Ливана. Об этом рассказали РИА Новости очевидцы.

«Два удара вражеские самолеты нанесли по зданиям в Рас ан-Набаа только что», — сообщил собеседник агентства.

9 октября израильские самолеты нанесли удар по главному водоканалу, питающемуся от реки Литани и снабжающему шесть тысяч гектаров сельскохозяйственных земель на юге Ливана.

Днем ранее ливанский полевой источник также сообщил РИА Новости, что Израиль нанес два удара по южному пригороду Бейрута. По словам собеседника агентства, удар был нанесен недалеко от района, где расположена больница «Сахель».

7 октября отмечалась годовщина начала конфликта между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем. В прошлом году тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ израильские войска начали наземную операцию. Ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Операция продолжается до сих пор и вышла за пределы Израиля. 23 сентября 2024 года израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера».

Ранее ВВС Израиля нанесли удар по многоэтажному зданию в центре Дамаска.