Украинские националисты расстреливают жителей Курской области, однако Запад молчит. Об этом заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин.

«Украинские националисты в шевронах и касках времен Третьего Рейха расстреливают, издеваются и угоняют в плен жителей Курской области. Но Запад молчит, ведь «на русских право на жизнь не распространяется», — сказал дипломат, выступая на 107-й сессии исполнительного совета ОЗХО в Гааге.

Посол рассказал, как на улицах украинских городов сотрудники военкоматов похищают мужчин и отправляют их на фронт. Уклонистов от мобилизации, которые пытаются сбежать из страны, расстреливают на границе, отметил он. Все это Запад не замечает. Когда киевские власти отказались проводить президентские выборы, нарушая конституцию страны, на Западе снова промолчали, добавил постпред.

При этом американские и европейские политики призывают принять Украину в Евросоюз и НАТО. Значит именно такая страна «полностью отвечает западным стандартам демократии», подчеркнул Тарабрин.

10 октября Минобороны РФ сообщило, что польские наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), расстреляли безоружных людей в приграничном городе Суджа Курской области.

Незадолго до этого российский боец с позывным «Кадет» рассказал, что солдаты ВСУ расстреляли трех детей в Курской области.

Ранее постпред РФ обвинил ОЗХО в «крестовом походе» против России.