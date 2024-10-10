Поврежденный украинский беспилотник обнаружили на Кубани

Поврежденный беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили в Краснодарском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

По информации SHOT, дрон нашли несколько часов назад. Местные жители рассказали, что звуков взрыва не было.

«Возможно, этот БПЛА рухнул там уже давно», — говорится в публикации.

SHOT отметил, что последняя атака со стороны Украины на эту местность беспилотниками была в ночь на 21 сентября.

На месте в данный момент работают экстренные службы.

Несколькими часами ранее сообщалось, что в центре Курска обнаружили металлические обломки после раздавшихся над городом взрывов, которые, предположительно, произошли из-за срабатывания системы противовоздушной обороны (ПВО).

10 октября в Курской области уничтожили несколько ракет и беспилотников Вооруженных сил Украины.

В этот же день средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Российской Федерации сбили украинский беспилотник над Орловской областью. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.