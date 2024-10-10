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Появились кадры обломка сбитой ракеты в Курске

Появилось видео одного из обломков сбитой ракеты в жилом дворе Курска

В сети появились кадры одного из обломков сбитой ракеты, который прилетел во двор жилого дома в Курске. Видео опубликовано в Telegram-канале «Типичный Курск».

«Судя по всему, попал во вкопанную покрышку, после чего удачно отрикошетил, не задев никого», — говорится в публикации.

Несколькими часами ранее сообщалось, что в центре Курска обнаружили металлические обломки после раздавшихся над городом взрывов, которые, предположительно, произошли из-за срабатывания системы противовоздушной обороны (ПВО).

10 октября в Курской области уничтожили несколько ракет и беспилотников Вооруженных сил Украины.

В этот же день средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Российской Федерации сбили украинский беспилотник над Орловской областью. В результате инцидента никто не пострадал.

Несколькими часами ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за прошедшие сутки выпустили по территории региона более 20 беспилотников, пострадали четыре мирных жителя.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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